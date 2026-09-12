Мехмед Дикме посочи историческата роля на Делян Пеевски
Ако не беше подкрепата на лидера на ДПС, нямаше да влезем в еврозоната, каза бившият министър
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Ако не беше подкрепата на лидера на ДПС, нямаше да влезем в еврозоната, каза бившият министър
Делян Пеевски е единственият лидер на ДПС, Доган е минало, каза бившият министър на земеделието
Партията трябваше да се реформира, трябваше да се върне към хората, каза още той
ДПС-Ново начало трябва да е във всички нива на властта, каза бившият министър
В ДПС има една силна фигура и това е Пеевски, категоричен е бившият министър
От Бойко Борисов зависи дали ще падне правителството на Росен Желязков
По думите му има сериозни проблеми в отношенията между производител и преработвател.
Бюджетът ще бъде приет със 180 гласа, прогнозира бившият земеделски министър
Само Делян Пеевски може да се пребори с дерибеите, каза бившият министър
София. "Ако утре Бойко Борисов се обади на Лютви Местан, той ще подкрепи правителство на ГЕРБ. При това без ангажименти", заяви по бТВ Мехмед Дикме....
София. „Очаквам още разследвания срещу хора от ДПС. Тепърва ще излизат неща за хора, свързани с ДПС". Това заяви бившият член на партията и някогашен...