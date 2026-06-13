Кунева: Нямаме план Б, само план А – реформи и тяхното осъществяване
"Времето, качеството и дълбочината на една реформа са еднакво важни. След като веднъж вече е взето решение за съдебната реформа, то трябва да се следв...
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"Времето, качеството и дълбочината на една реформа са еднакво важни. След като веднъж вече е взето решение за съдебната реформа, то трябва да се следв...