$10 милиона за дъщерята на Пол Уокър
Медоу получи малка част от това, което баща й би изкарал Дъщерята на Пол Уокър Медоу получи обезщетение от 10,1 милиона долара за смъртта му. Сумата...
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Медоу получи малка част от това, което баща й би изкарал Дъщерята на Пол Уокър Медоу получи обезщетение от 10,1 милиона долара за смъртта му. Сумата...
Дъщерята на Пол Уокър Медоу е получила обезщетение от 10,1 милиона долара за смъртта му от наследниците на Роджър Родас, шофирал автомобила "Порше Кар...
Пол Уокър e завещал цялото си състояние на 15-годишната си дъщеря Медоу, съобщава Франс прес. Според предварителни информации то възлиза на 25 милиона...