Гръмнаха две телета на животновъд в Балкана
Неизвестен простреля смъртоносно две телета, собственост на животновъд в село Медвен. 33-годишният собственик е открил животните мъртви в нива извън с...
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Неизвестен простреля смъртоносно две телета, собственост на животновъд в село Медвен. 33-годишният собственик е открил животните мъртви в нива извън с...