Четирима загинали при атентата в Медина
Четирима служители на силите за сигурност са били убити, а петима - ранени при самоубийствения атентат край Джамията на Пророка в Медина, съобщиха сау...
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Четирима служители на силите за сигурност са били убити, а петима - ранени при самоубийствения атентат край Джамията на Пророка в Медина, съобщиха сау...
Самоубийствен атентат разтърси свещения за мюсюлманите град Медина, Саудитска Арабия, информира BBC. Задействано е взривно устройство край полицейски...
Медина. Аварийно кацане на самолет на „Саудитските авиолинии" в свещения за мюсюлманите град Медина в източната част на кралството стана причина за на...