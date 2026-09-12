Хиляди болни в ужас заради едно лекарство
Причината е тройно поскъпване на животоподдържащ медикамент
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Причината е тройно поскъпване на животоподдържащ медикамент
Може би има такъв медикамент
Варна. Арестувана е управителка на аптека за длъжностно присвояване, съобщиха от полицията във Варна. 61-годишната П. К. е работила като фармацевт в с...