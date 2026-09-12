Декларация на БМС заради убитите руски журналисти
Българският медиен съюз изразява своя протест във връзка с гибелта на руските журналисти Игор Корнелюк и Антон Волошин, загинали в Украйна, докато са...
Следете всички новини, анализи и коментари за Медиен Съюз. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Българският медиен съюз изразява своя протест във връзка с гибелта на руските журналисти Игор Корнелюк и Антон Волошин, загинали в Украйна, докато са...
София. Българският медиен съюз изпрати днес становище до Министерство на провосъдието във връзка с представения от министър Златанова на 21 декември 2...
София. Професионално-етичен кодекс има вече Българският медиен съюз. Той бе подписан в сряда вечер на тържествена церемония в резиденция „Лозенец". В...