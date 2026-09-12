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Болници и джипита изгубиха още 373 през миналата година
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Болници и джипита изгубиха още 373 през миналата година
Париж. Петима медици са отвлечени от неизвестни лица в източната част на Сирия. Похитените са от международната организация „Лекари без граници", чийт...
София. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е превела на лечебните заведения за болнична медицинска помощ 11 125 000 лв. на 30 декември 2013 г...