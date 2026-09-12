Отиде си уникален учен с чудо за медицината
Пробивът бе направен на 24-годишна възраст
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Пробивът бе направен на 24-годишна възраст
Един от най-добрите лекари през годините
Д-р Михайлов десетилетия развиваше своята дейност
Българският лекарски съюз също изказва своите дълбоки съболезнования на семейството и близките му
Есенната научна среща на Българското дружество по белодробни болести(БДББ), която се провежда в хотел „Интернационал" в Златни пясъци, събра 200 спец...