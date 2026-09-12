Димитър Недков разкри какво се случва в стаята на ДПС
Движението е медиаторът в момента, добре, че го има, за да се водят разговори,каза писателят
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Движението е медиаторът в момента, добре, че го има, за да се водят разговори,каза писателят
Младежки медиатор започна работа в община Момчилград. Той ще бъде посредник между неактивните млади хора на възраст межди 16 и 29 годишна възраст, кои...
София. Медиатори ще помагат на столичани в споровете им с "Топлофикация София". Столична община ще назначи трима експерти, които ще разглеждат жалбите...
Хасково. Здравен медиатор ще посредничи между малцинствата и институциите в Свиленград. След конкурс по проект „Заедно за по-добро здраве", изпълня...
Глобяват търговците за "всеки отделен случай" на ощетен клиент