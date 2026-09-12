Нов басейн за мечките над Белица
Нов басейн на мястото на стария изградиха в мечия парк край Белица. Прпедишното съоръжение за разхлада на четириногите обитатели се разрушило след 14...
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Нов басейн на мястото на стария изградиха в мечия парк край Белица. Прпедишното съоръжение за разхлада на четириногите обитатели се разрушило след 14...
Гратис за посетители в мечия парк над Белица ще има до края на този месец. След това се въвежда платен вход – 6 лева за възрастни и 3 лева за деца. „...
Паркът за танцуващи мечки край Белица може да бъде затворен за посетители или преместен на друго място. Причината е 14-километровият път от града до т...
Губим туристи, 10 години чакаме да се оправи шосето, жалват се служители Благоевград. Ремонтът на осеяния с дупки и ями път до мечия парк над Белица...