Ужасът не спира! Пламъци обградиха селото на мъдрите хора
Изкараха технита на Мини Марица изток в помощ на пожарникарите
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Изкараха технита на Мини Марица изток в помощ на пожарникарите
Ленарт Йохансон научил какво е бяло и черно през Втората световна война
Стара Загора. Миряни от старозагорските села Обручище и Мъдрец се събраха на мълчалив протест пред митрополитския дом в областния град в понеделник су...