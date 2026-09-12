"Интер" и "Милан" набелязаха Мболи
Грандовете търсят евтин вратар, следят и Очоа Райс Мболи е привлякъл вниманието на италианските грандове "Интер" и "Милан", твърди авторитетният "Кор...
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Грандовете търсят евтин вратар, следят и Очоа Райс Мболи е привлякъл вниманието на италианските грандове "Интер" и "Милан", твърди авторитетният "Кор...
Алжирците подпалиха Франция, арестуваха 72 Райс Мболи и Алжир изхвърлиха Русия от световното след равенство 1:1, с което донесоха радост и на ЦСКА. З...
София. ЦСКА не пуска Мболи в "Алжер", оплакаха се от ръководството на африканския клуб. Вратарят има контракт за три сезона в София, но иска да бяга в...