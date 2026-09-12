Коли блъснаха мъж и дете в Благоевград
Два инцидента с пешеходци станаха в Благоевград в понеделник. Пострдали са възрастен мъж и дете, като състоянието на първия е тежко и има опасност за...
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Два инцидента с пешеходци станаха в Благоевград в понеделник. Пострдали са възрастен мъж и дете, като състоянието на първия е тежко и има опасност за...
Благоевград. Изпълнителният директор на МБАЛ – Благоевград д-р Владимир Пандев се похвали, че оставя болницата на печалба. Въпреки това, той призна, ч...
Благоевград. Двама почерпени с алкохол мъже паднаха от тераса в благоевградски квартал, която не била обезопасена. Инцидентът е станал около 02.00 час...
Благоевград. Ръководството на МБАЛ – Благоевград ще организира незабравимо коледно парти за децата на всички свои служители. Събитието ще се състои на...