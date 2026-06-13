Уволниха шефа на "Св. Иван Рилски"
Болницата излезе на протест, не искаме да ни сливат с "Александровска", викат лекарите Директорът на университетската болница "Св. Иван Рилски" е отс...
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Болницата излезе на протест, не искаме да ни сливат с "Александровска", викат лекарите Директорът на университетската болница "Св. Иван Рилски" е отс...