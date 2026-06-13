MAX Sport 2 ще излъчи финала на NFL - Super Bowl LVIII
Този година основният изпълнител на полувремето на Apple Music Super Bowl LVIII ще бъде носителят на осем награди „Грами“ Usher
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Този година основният изпълнител на полувремето на Apple Music Super Bowl LVIII ще бъде носителят на осем награди „Грами“ Usher
Вторник вечер MAX Sport 2 и MAX Sport 3 отново ще предложи на футболните фенове два интригуващи двубоя
Галавечерта ще се проведе в Абу Даби и ще се излъчи пряко в неделя сутрин от 05:00 часа
Българинът ще играе с Ришар Гаске, Max Sport 2 ще излъчи мача на живо от 21,30 ч
MAX Sport 2 ще излъчи първото състезание за сезон 2020 от 23 до 26 януари, с пряко включване от Монте Карло