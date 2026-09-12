Защо Матю Макконахи отказа роля за милиони
Актьорът съобщи в какви филми спира да се снима
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Актьорът съобщи в какви филми спира да се снима
Актьорът разкрива мрачни факти от миналото си в автобиография
Носителят на "Оскар" Матю Макконахи изигра перфектно ролята на анонимник и успя да финтира папараци от целия свят на Олимпиадата. Актьорът се дегизира...
Матю Макконъхи успя да надделее над един от най-близките си приятели - Лео ди Каприо, и завоюва "Оскар" за най-добра мъжка роля. Актьорът е напълно не...