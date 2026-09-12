Хумелс дал дума на сър Алекс Фъргюсън за "Юнайтед"

Дългоочакваният трансфер на един от най-добрите защитници в момента - Матс Хумелс, в "Манчестър Юнайтед" може да се осъществи в крайна сметка през лят...