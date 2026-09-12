Краят наближава за легендарен играч
Матс Хумелс е бивш футболист на Борусия Дортмунд и Байерн Мюнхен
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Матс Хумелс е бивш футболист на Борусия Дортмунд и Байерн Мюнхен
Баварците обезкръвиха тотално "Борусия" Д "Байерн" взриви трансферния прозорец и сложи най-богатите клубове в малкия си джоб. Предвожданите от Карл-Х...
Дългоочакваният трансфер на един от най-добрите защитници в момента - Матс Хумелс, в "Манчестър Юнайтед" може да се осъществи в крайна сметка през лят...
Немският национал Матс Хумелс ще посвети гол на своя фенка, загинала в трагичния полет на Germanlings. Припомняме, че при авиокатастрофата намериха с...
Бранителят на "Борусия" Дортмунд Матс Хумелс по всички личи най-накрая ще облече екипа на "Манчестър Юнайтед". Според авторитетния Bild двата клуба ве...
Манчестър. Мениджърът на Манчестър Юнайтед Луис ван Гаал обмисля привличането на Матс Хумелс от Борусия Дортмунд през зимата. Ръководството на "червен...