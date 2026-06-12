Кулинарните битки в MasterChef започват от 3 март
Навръх националния празник 3 март bTV започва култовото кулинарно шоу MasterChef. Броени дни преди старта на MasterChef „гладиаторите" в кухнята Андре...
Следете всички новини, анализи и коментари за Master Chef. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Навръх националния празник 3 март bTV започва култовото кулинарно шоу MasterChef. Броени дни преди старта на MasterChef „гладиаторите" в кухнята Андре...