Мартин Стоев - изповед за загубения финал
Това ми е най-скъпият медал, каза наставникът
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Това ми е най-скъпият медал, каза наставникът
Бронзът е по-сладък от среброто, обяви селекционерът на малките национали
Българските волейболни треньори Пламен Константинов и Мартин Стоев не успяха да си осигурят среща във финала на втория по сила турнир на Стария контин...
Бившият селекционер на волейболните ни национали Мартин Стоев изведе "Томис" (Констанца) до дубъл в Румъния. След като първо спечели титлата, вче...