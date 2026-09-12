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Стоев с дубъл в Румъния

Стоев с дубъл в Румъния

Бившият селекционер на волейболните ни национали Мартин Стоев изведе "Томис" (Констанца) до дубъл в Румъния. След като първо спечели титлата, вче...

27 април | 20:00
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