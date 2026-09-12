Отстраниха Мартин Пантелеев - главният диригент на Софийска филхармония
Мартин Пантелеев, главният диригент на Софийска филхармония, е бил уволнен след встъпването в длъжност на новия директор Светлина Терзиева-Ангелова. Ц...
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Мартин Пантелеев, главният диригент на Софийска филхармония, е бил уволнен след встъпването в длъжност на новия директор Светлина Терзиева-Ангелова. Ц...
Класика и джаз се срещат в Новогодишния музикален фестивал Световният ни бас излиза на 18 декември в зала 1 със сопраното Таня Иванова, тенора от Гру...
Спектакълът на Орлин Горанов и Еделина Кънева е тази събота в зала "България"
Хората идват на концерт, за да забравят за живота на улицата, манипулиран от политиците, казва главният диригент на Софийската филхармония