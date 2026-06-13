Журналистът Мартин Кръстев е намерен обесен
Журналистът Мартин Кръстев е намерен обесен, съобщи OFFNews.bg Към момента МВР не потвърждават информацията. По-рано днес 53-годишният Кръстев беше...
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Журналистът Мартин Кръстев е намерен обесен, съобщи OFFNews.bg Към момента МВР не потвърждават информацията. По-рано днес 53-годишният Кръстев беше...
Полицията издирва 53-годишен столичанин. Мартин Тодоров Кръстев е излязъл от дома си на 27 май т. г. и не се е прибрал вечерта. След като близките му...