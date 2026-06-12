НАСА сменя марсоходите с вертолети
Скоро НАСА може да изпрати вертолети на Марс. Национално управление по въздухоплаване и изследване на космическото пространство /НАСА/ обяви, че ще за...
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Скоро НАСА може да изпрати вертолети на Марс. Национално управление по въздухоплаване и изследване на космическото пространство /НАСА/ обяви, че ще за...