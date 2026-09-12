Всичко за Maroon 5

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Адам Лавин ще става татко

Адам Лавин ще става татко

Адам Лавин ще става татко. Вокалът на Maroon 5 съобщи  сам радостната вест в Instagram. Той качи снимка на съпругата си в бански, като я озаглави "Два...

04 април | 14:47
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