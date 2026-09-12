Марк Грей: ЕК не приема България като проблемен случай
София. В предстоящия доклад на ЕК за България в края на годината ще има и някои политически оценки, но комисията не приема страната като "някакъв проб...
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София. В предстоящия доклад на ЕК за България в края на годината ще има и някои политически оценки, но комисията не приема страната като "някакъв проб...
Брюксел. Устното представяне, което Европейската комисия ще направи тази седмица за България, ще бъде фактологично и няма да съдържа никакви политичес...
Брюксел. Европейската комисия не предвижда засега извънреден доклад за България по механизма за сътрудничество и проверка преди този, който се очаква...
За сега от ЕК се въздържат от коментари
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