Георгиева: За година даваме 7 пъти повече от Борисов за 4
София. Спортният министър Мариана Георгиева определи като "жалка политическа истерия" обвиненията на депутати от ГЕРБ, че парите за спортна инфраструк...
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София. Спортният министър Мариана Георгиева определи като "жалка политическа истерия" обвиненията на депутати от ГЕРБ, че парите за спортна инфраструк...
София. Мариана Георгиева се отчете за своите 100 дни като министър на младежта и спорта. Пред журналистите специалистът по синтаксис демонстрира увере...
София. Министърът на младежта и спорта проф. Мариана Георгиева ще даде пресконференция по повод 100 дни работа на правителството в областта на спорта....
София. Има сериозни нарушения в антидопинговия център, обяви спортният министър Марияна Георгиева на заседание на Министерски съвет днес. Направени са...