Вижте заподозрените за смъртта на Мариян от Кула. Връщат ги в България
Двамата били отседнали при свой познат българин в чешкия град Бенатки над Изероу
Следете всички новини, анализи и коментари за Мариян Пасков. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Двамата били отседнали при свой познат българин в чешкия град Бенатки над Изероу
Те били арестувани веднага след като местната полиция получила европейската заповед за арест
Младежът е живял при единия от убийците си, който имал три деца
Полицията е установила извършителите на жестокото престъпление