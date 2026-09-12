Дават старт на делото за асансьора-убиец
Делото за асансьора-убиец, който пропадна в жилищен блок на булевард "Цариградско шосе" в София, ще започне днес в Софийский градски съд. Една жена за...
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Делото за асансьора-убиец, който пропадна в жилищен блок на булевард "Цариградско шосе" в София, ще започне днес в Софийский градски съд. Една жена за...
София. Жената, която пострада тежко при инцидента с падналия асансьор в София в средата на август, е била изписана. Мария Ваклинова е напуснала болни...
София. Пълният доклад от проверката по случая с асансьора-убиец в столицата ще бъде представен от Държавната агенция по метрология и технически надзор...
41-годишната Мария Ваклинова, която пострада тежко при пропадането на асансьор в София преди няколко дни, вече е в съзнание. Днес лекарите от окръжнат...