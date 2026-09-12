Жена на реда пое СЕМ
Ред и дисциплина. Това е житейското мото на новата шефка на СЕМ Мария Стоянова. Смята да го приложи в работата си в медийния регулатор. Самата тя се е...
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Ред и дисциплина. Това е житейското мото на новата шефка на СЕМ Мария Стоянова. Смята да го приложи в работата си в медийния регулатор. Самата тя се е...
Мария Стоянова e новият председател на СЕМ. Това стана ясно след края на извънредното заседание на регулатора днес. "За" Стоянова гласуваха 4-ма от ч...
На свое редовно заседание Съветът за електронни медии (СЕМ) избра с 4 гласа "за" Мария Стоянова за изпълняващ длъжността председател на регулатора. С...
София. Решението на Конституционния съд, че бивши членове на Държавна сигурност ще имат законова възможност да заемат ръководни постове в български...