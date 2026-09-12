Всичко за Мария Стоянова

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Жена на реда пое СЕМ

Жена на реда пое СЕМ

Ред и дисциплина. Това е житейското мото на новата шефка на СЕМ Мария Стоянова. Смята да го приложи в работата си в медийния регулатор. Самата тя се е...

12 май | 18:00
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