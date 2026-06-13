САМО В СТАНДАРТ: Последната изповед на акад.Сендов
Не си оставям магарето в калта, казва големият български математик в последното си интервю за Мария Мушкарова, специално предоставено на "Стандарт"
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Не си оставям магарето в калта, казва големият български математик в последното си интервю за Мария Мушкарова, специално предоставено на "Стандарт"