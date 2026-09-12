Украинка сменя Мария Кириленко в София
София. Мария Кириленко за втора поредна година се отказа от участие на Турнира на шампионките. Красивата рускиня изигра и загуби 5 гейма в първия си м...
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София. Мария Кириленко за втора поредна година се отказа от участие на Турнира на шампионките. Красивата рускиня изигра и загуби 5 гейма в първия си м...
София. Цветана Пиронкова ще почива във втория ден на Турнира на шампионките. По-рано днес българката падна тежко от Ана Иванович. В първия мач за деня...
София. Руските тенисистки Мария Кириленко и Елена Веснина обявиха официално, че предпочитат да участват в София на Garanti Koza WTA Tournament of Cham...