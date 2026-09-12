Бареков татко за пети път
Съпругата на Бареков Мария Календерска се появи в напреднала бременност на протеста срещу Прокопиев
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Съпругата на Бареков Мария Календерска се появи в напреднала бременност на протеста срещу Прокопиев
Аз съм единствената алтернатива на Фандъкова за кмет, заяви Мария Календерска Имам концепция за млада, образована София, съобщи кандидатът на ББЦ за...
Жената на Николай Бареков - Мария Календерска, съвсем скоро ще обяви кандидатурата си като независим кандидат за кмет на София, съобщи "ПИК". Календер...
И жената на Бареков - Мария Календерска, бе включена в пъзела за кметските избори в София. Тя ще се кандидатира срещу Йорданка Фандъкова, твърдят от п...
Мария Календерска, председател на Контролната комисия на "България без цензура". Участва в листите на коалицията в Благоевград и в 24 Изборен район на...