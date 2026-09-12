Мария Хьофл-Рийш грабна златото в суперкомбинацията
Сочи. Най-силно представящата се алпийки в последните две олимпиада Мария Хьофл-Рийш взе днес третия си златен медал от зимни игри. 29-годишната скиор...
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Сочи. Най-силно представящата се алпийки в последните две олимпиада Мария Хьофл-Рийш взе днес третия си златен медал от зимни игри. 29-годишната скиор...
Кортина д'Ампецо. Звездата на немските ски Мария Хьофл-Рийш спечели днешното спускане за Световната купа в Кортина д' Ампецо (Ит). За 27-ия си успех з...
Лейк Луис. Истински подвиг сътвори германската звезда в алпийските ски Мария Хьофл-Рийш, като победи в спускането в Лейк Луис при температура от – 36...