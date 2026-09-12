Какво продава дъщерята на Борислав Грънчаров
Мария заряза пеенето и се посвети на модата като майка си
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Мария заряза пеенето и се посвети на модата като майка си
Мария Грънчарова събра приятели на премиерата на парче и клип, кавър на култовия хит на Мариус Куркински "Ти-ри-ри-рам". Новата версия е в съвсем разл...
Мария Грънчарова реши да постъпи като Пипи и да направи подарък на другите за рождения си ден - тя пусна за всичките си фенове ремикс на новото си пар...