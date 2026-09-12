Дивизиева: Обвинението е абсурдно, чакам да изчистят името ми
Мария Дивизиева, началник на кабинета на премиера
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Мария Дивизиева, началник на кабинета на премиера
София. Нямам притеснения, изпълнявала съм задълженията си професионално и законосъобразно. Вярвам в обективността и безпристрастността на разследванет...
Думата на Мария Дивизиева на две не става, твърдят колегите й
София. Бившият заместник-министър на администрацията на тройната коалиция Мария Дивизиева ще е шеф на кабинета на премиера Пламен Орешарски, научи „Ст...