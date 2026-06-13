Финален концерт на "Музиката на Америка"
След четири блестящи концерта в цикъла „Музиката на Америка" до момента, сега предстои финалното събитие за сезона, което ще се състои на 13 май от 19...
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След четири блестящи концерта в цикъла „Музиката на Америка" до момента, сега предстои финалното събитие за сезона, което ще се състои на 13 май от 19...