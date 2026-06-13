Ателието на Вежди остави в захлас цигуларя Марио Хосен
Хосен и съпругата му разгледаха изложбата на Огнян Читаков, която бе открита наскоро в Арт галерия Vejdi
Следете всички новини, анализи и коментари за Марио Хосен. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Хосен и съпругата му разгледаха изложбата на Огнян Читаков, която бе открита наскоро в Арт галерия Vejdi
Виртуозният цигулар се завръща в родния Пловдив на 9 и 10 септември за два концерта с представителния оркестър на Виена - Wiener Symphoniker
Световният цигулар излиза на сцената с маестро Георги Димитров
Световният БГ цигулар влиза в двубоя от името на Паганини, а колегата му от Австрия ще защитава Шопен
Европейският музикален фестивал стартира в сряда вечер от 19,30 часа в зала "България" с мощен концерт - "Годишните времена на Буенос Айрес", в изпълн...