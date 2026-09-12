Църквата почита голяма светица, спазват се редица традиции и обичаи
Не се жъне, не се плете и не се работи с конци, за да бъдат далеч пожарите и змиите
Следете всички новини, анализи и коментари за Марина. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Не се жъне, не се плете и не се работи с конци, за да бъдат далеч пожарите и змиите
17 юли се смята за ден, в който си струва да се избягват важни стъпки и гръмки намерения
олните посещават църкви с лековити води, помолват се за изцеление на светицата и оставят парцалче от дрехата си, за да остане там и болестта им
Тя беше пияна, започна да се бие с полицията, разказа Мариана
Мартин и Марина се срещнаха в Кухнята на Ада
По време на играта се изсипа силен дъжд, който затрудни играта
Искам да я гледам по телевизията как печели битка след битка, каза той
Открита бе супермодерна и високотехнологична болница в Плевен, чиито медицински управител е бившия ректор на медицинския университет в града проф. д-р...
Химнът отекна под клоните на чудодеен бор в Пирин Стотици жители и гости на община Симитли усетиха магическата сила на вековния бор край село Сенокос...