Огромно признание за Марин Янев и Ивайло Христов
В Театър „Българска армия“ Фондация „Академия Аскеер“ връчва своите награди за постижения в театралното изкуство
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В Театър „Българска армия“ Фондация „Академия Аскеер“ връчва своите награди за постижения в театралното изкуство
Що луди и партийни секретари съм изиграл, казва носителят на „Икар“ 2020 за особени заслуги
Специални статуетки ще има за Никола Петков, Кирил Маричков и Снежина Петрова
Марин Янев, Маврото и Стоян Алексиев го удрят на философия и абсурди в „Хубава риба“