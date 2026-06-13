Петкова: До края на март ще се разберем с US-централите
Преговорите с двете американски топлоцентрали в комплекса „Марица-изток" за намаляване цената на тока, който продават на НЕК, се водят много интензивн...
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Преговорите с двете американски топлоцентрали в комплекса „Марица-изток" за намаляване цената на тока, който продават на НЕК, се водят много интензивн...