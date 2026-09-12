Огромно щастие в семейството на Гала
Какво става с дъщеря й Мари
Следете всички новини, анализи и коментари за Мари. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Какво става с дъщеря й Мари
В семейството й има нова тв звезда
Мари сподели за проблем след раждането
Публикува я Стефан
Невероятно признание направи култовата водеща на „На кафе“ Гала в ефира на Нова телевизия. Тя сподели пред Лора Крумова как протича бременността на дъ...
Къде изчезна дъщеря й Мари
Дъщеря й Мари вече над две години живее на семейни начала с гаджето
Проф. дин Николай Овчаров Не е тайна, че Двуречието или Месопотамия е една от люлките на човешката цивилизация. Не случайно наричат тези земи "златни...