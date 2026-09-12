Маргарита Златарева: Старото ръководство на БОК е все още действащо
Новоизбраното ръководство "чака" решението на съда относно законността на избора му
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Новоизбраното ръководство "чака" решението на съда относно законността на избора му
Авторката смята, че не е проведен процесуално издържан наказателен процес
Ивилина Алексиева рисува, Мария Мусорлиева прави филми, а Маргарита Златарева пише книги