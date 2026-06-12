Жертвите на пожара в Германия са без опасност за живота
Областният управител на Добрич д-р Маргарита Новоселска е получи информация от МВнР за пострадалите българи в Германия, в която е потвърден броят на п...
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Областният управител на Добрич д-р Маргарита Новоселска е получи информация от МВнР за пострадалите българи в Германия, в която е потвърден броят на п...
Да не прогоним туристи с наводнени хотели Трябва да си извадим поуки, има много работа да се свърши, казва д-р Маргарита Новоселска, областен управит...