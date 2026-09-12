Светът: Тачър бе смел и велик политик
Лондон. Бившият държавен секретар на САЩ Хенри Кисинджър заяви, че бившият премиер на Великобритания, Маргарет Тачър, която почина на 87-годишна възра...
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Лондон. Бившият държавен секретар на САЩ Хенри Кисинджър заяви, че бившият премиер на Великобритания, Маргарет Тачър, която почина на 87-годишна възра...
Лондон. Първата жена премиер на Великобритания, Маргарет Тачър ще бъде запомнена като „Желязната лейди”, която помогна за прекратяване на Студената во...
Лондон. Кралицата на Великобритания Елизабет II и министър-председателят Дейвид Камерън заявиха, че са натъжени от смъртта на бившия премиер Маргарет...
Причина за смъртта на "Желязната лейди" е инсулт