Изложба „Цвете под дъба“ представя спътницата на Чудомир
„Цвете под дъба" – така се нарича юбилейната изложба на Мара Нонова – Чорбаджийска, която бе открита тази вечер в художествената галерия в Казанлък в...
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„Цвете под дъба" – така се нарича юбилейната изложба на Мара Нонова – Чорбаджийска, която бе открита тази вечер в художествената галерия в Казанлък в...