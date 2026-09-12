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Хубчев вдигна ръце от Мапуку

Хубчев вдигна ръце от Мапуку

Няма да коментирам такъв човек, скочи треньорът на "Берое" Петър Хубчев по адрес на Жуниор Мапуку. "Ситуацията около него е само слухове", продължи би...

23 август | 17:15
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