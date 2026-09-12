Мапуку: Напускам заради отношението на треньора
Жуниор Мапуку официално напусна старозагорския "Берое". Той обяви това в своя фейсбук профил. Ето какво написа Мапуку относно решението му. "Благода...
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Жуниор Мапуку официално напусна старозагорския "Берое". Той обяви това в своя фейсбук профил. Ето какво написа Мапуку относно решението му. "Благода...
Няма да коментирам такъв човек, скочи треньорът на "Берое" Петър Хубчев по адрес на Жуниор Мапуку. "Ситуацията около него е само слухове", продължи би...
Това е част от футбола, обяви шеф на "Берое" Решението на Петър Хубчев да замени Мапуку е довело до напрежението между него и феновете. Запалянковци...
Стара Загора. Двама от чужденците в Берое - Жуниор Мапупу и Игор Джоман, на които упорито им се търси нов отбор, искат да останат под Аязмото. Това...