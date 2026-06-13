Швеция спечели “Евровизия” (ВИДЕО)
Швеция спечели 60-тия песенен конкурс на "Евровизия". Манс Зелмерлов плени меломаните със своята песен “Герои” (Heroes). Снощи той получи повече гласо...
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Швеция спечели 60-тия песенен конкурс на "Евровизия". Манс Зелмерлов плени меломаните със своята песен “Герои” (Heroes). Снощи той получи повече гласо...