Световен музикант призна шопската салата
Джоуи Демайо на гости у нас
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Джоуи Демайо на гости у нас
Eксклузивното шоу от прощалното световно турне е на 16 юни в „Арена Армеец“
„Kings Of Metal MMXIV" е напълно нов запис с много изненади, отбелязващ двадесет и петата годишнина от издаването на „Kings Of Metal" и последвалото т...
Хелзинки. Manowar обявиха, участието си като хедлайнъри на Magic circle festival 2014, който ще се състои на 25 и 26 юли 2014 г. в Suvilahti Open Air...
Истанбул. Метъл легендите Manowar обявиха следващото си изпълнение като хедлайнер за предстоящото фестивално лято. Което е на крачка от България. Кат...