Пирин взима още една звезда
Станислав Манолев подсилва "орлетата" за новия сезон
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Станислав Манолев подсилва "орлетата" за новия сезон
Манолев и Бодуров се събират в Благоевград
Пълна санкция е наложена на 157 обекта след проверка на ДФЗ
Левски олекна с 4000 лева
В Лудогорец получих по-добри условия от Левски, обяви играчът
Договорът ще е за година и половина
Бившият играч на ЦСКА на финални преговори с шампионите
Двете страни се разделят по взаимно съгласие
София. Пускат Манолев без пари още сега. Националът отпадна за пореден път от сметките на Филип Коку. Треньорът е твърд, че няма да разчита на него. П...
Ситард. Манолев блести за ПСВ в мач на втория тим на "филипсите". Родният национал се представи на високо ниво в срещата с "Фортуна" (Ситард), която з...
България победи Япония с 2:0
Стивън Пиеннар даде преднина на „Евертън” срещу „Фулъм”. В 16-ата минута на двубоя Леън Осман проби по десния фланг и изведе Коулман. Той от своя с...
Манолев остава в Холандия, каза треньорът на ПСВ Дик Адвокаат. "Ясно е, че нещо трябва да се промени, но какво? Трудно се правят рокади в средата на с...