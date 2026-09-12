Всичко за Манолев

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Пускат Манолев без пари

Пускат Манолев без пари

София. Пускат Манолев без пари още сега. Националът отпадна за пореден път от сметките на Филип Коку. Треньорът е твърд, че няма да разчита на него. П...

15 януари | 18:30
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Манолев блести за ПСВ

Манолев блести за ПСВ

Ситард. Манолев блести за ПСВ в мач на втория тим на "филипсите". Родният национал се представи на високо ниво в срещата с "Фортуна" (Ситард), която з...

17 септември | 17:55
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„Евертън”- „Фулъм” 1:0

„Евертън”- „Фулъм” 1:0

Стивън Пиеннар даде преднина на „Евертън” срещу „Фулъм”. В 16-ата минута на двубоя Леън Осман проби по десния фланг и изведе Коулман. Той от своя с...

27 април | 16:37
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Манолев остава в Холандия

Манолев остава в Холандия

Манолев остава в Холандия, каза треньорът на ПСВ Дик Адвокаат. "Ясно е, че нещо трябва да се промени, но какво? Трудно се правят рокади в средата на с...

26 януари | 18:35
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