Нашенец със смайващи разкрития за кървавия ужас в Манхайм
В центъра на германския град се провежда мащабна полицейска операция
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В центъра на германския град се провежда мащабна полицейска операция
Хеликоптери кръжат над мястото на трагедията
Трима души се озоваха в болница след масово сбиване в дом за бежанци в германската провинция Хесен, съобщи полицията, цитирана от ДПА. Свадата започн...
Манхайм. Пътнически влак - стрела и товарен влак се сблъскаха близо до германския град Манхайм. При катастрофата са пострадали 45 души, петима от коит...